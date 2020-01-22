Toyota отзывает 3,4 миллиона автомобилей

В автомобилях бренда вновь зафиксированы проблемы с подушками безопасности.

Представители компании Toyota рассказали о старте кампании по отзыву автомобилей, которая касается 3 миллионов 400 тысяч экземпляров. Этот отзыв проходит по всему миру, хотя львиная часть машин, а это около 3 миллионов единиц, продавалась на территории Америки. В профильном ведомстве уточняют, что причиной для старта кампании является потенциальная возможность некорректной работы подушек безопасности во время ДТП.

Как оказалось, в Corolla, Matrix и Avalon, которые сходили с конвейера с 2011 года, был установлен блок управления, который плохо защищён от различных внешних воздействий. Это может привести к тому, что в необходимый момент подушка безопасности просто не раскроется.

В настоящее время дилеры компании пытаются связаться со всеми покупателями машин, которые подходят под программу отзыва, чтобы указать на необходимость отправиться в сервисный центр для проведения диагностики.