Toyota и Lexus отзывают 83 000 машин в России

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Сотрудники Росстандарта подтвердили информацию о том, что такие торговые марки, как Toyota и Lexus запускают кампании по отзыву своих транспортных средств. В настоящий момент официальные дилеры этих брендов пытаются связаться со всеми покупателями авто, чтобы настоять на необходимости немедленно посетить сервисный центр.

Стоит отметить, что всего под условия кампаний попадает 82 тысячи 641 автомобиль, которые продавались на нашем рынке последние 5 лет.

Как оказалось, причиной старта акции стало то, что автомобили могли получить бракованный уплотнитель системы подогрева форсунок омывателя. Если вода попадёт под уплотнитель, то это может привести к тому, что элемент полностью выйдет из строя. А в некоторых случаях такая ситуация может спровоцировать возгорание. Поэтому сотрудники Росстандарта призывают автовладельцев не медлить и как можно быстрее отправиться на диагностику в сервисный центр.