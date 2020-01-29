Toyota GT86 получила электромотор, как у Nissan Leaf

Фото: Драйв

Новый автомобиль стал не только более экологичным, он ещё и оказался быстрее традиционной модификации.

Один из владельцев шикарного спортивного автомобиля узнал, что двухлитровому мотору его авто необходим капитальный ремонт. Однако, он решил пойти нестандартным путём и вместо того, чтобы отправить авто к мастерам, он принял решение установить в него электродвигатель, которым комплектуют популярные Nissan Leaf.

Как оказалось, решение принесло автомобилю не только экологичность. В заводской модификации машина могла добраться до первой сотни более, чем за 7 секунд. А скорость движения составляла максимум 233 километра в час. Но, за счёт электротяги с места до сотни Nissan Leaf смог разогнаться всего за 5 секунд. Хотя, максимальная скорость и была сокращена до 215 километров в час. Но, учитывая, что сам автомобиль позиционировался, как городской, эта небольшая огреха владельца спорткара не смущает.

Чтобы обеспечить машину автономностью, владелец установил сразу 48 батарей по всему автомобилю. А вот трансмиссия в авто осталась без изменений.