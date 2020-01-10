Toyota GR Yaris получит мотор на 272 лошадиные силы

Представители компании Toyota наконец-то рассекретили подробности про новый хэтчбек модели GR Yaris.

Как оказалось, новинка получит мотор с тремя цилиндрами на 1.6 литра. Его мощность составит 272 лошадиные силы. Однако, на рынке Старого Света агрегат будет дефорсирован до 261 лошадиной силы. Двигатель будет сочетаться с полным приводом. До первой сотни авто доберётся за 5.5. секунд. А максимальная скорость движения составит 230 километров в час. Сообщается, что разработкой нового автомобиля большей частью занималось спортивное подразделение компании.

Чтобы снизить общую массу авто, дверь багажника, капот и дверные панели было решено изготовить из алюминия. Для крыши было выбрано полимерное углеволокно. Задняя балка была заменена на двухрычажную установку. Предзаказы на хэтчбек были открыты на домашнем рынке. Там машину можно купить по цене от 2 миллионов 200 тысяч рублей по актуальному курсу.