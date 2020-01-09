Toyota готовит новый кроссовер дешевле C-HR

В линейке автомобильного бренда Toyota в ближайшие несколько лет может появиться новый доступный кроссовер. Как сообщают наши коллеги из британского издания AutoExpress, в модельной гамме японского автопроизводителя новинка расположится на ступень ниже «паркетника» C-HR. В качестве конкурентов для автомобиля выступят модели Nissan Juke и Renault Captur.

По словам одного из топ-менеджеров «Тойота», пожелавшего остаться инкогнито, решение о запуске нового кроссовера было принято с учетом клиентов, которые хотели бы приобрести компактный SUV марки, но C-HR для них стоит слишком дорого.

Если принять во внимание, что новый доступный кроссовер Toyota окажется дешевле C-HR, то его длина составит меньше 4360 мм. В качестве платформы для новинки задействуют архитектуру Yaris (TNGA-B), что также косвенно может означать наличие электрических версий у этой модели.

Скорее всего в базовом исполнении новинка будет комплектоваться гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового ДВС. В Японии для кроссовера будет доступен полный привод, в то время как в Европе предложат только переднеприводное исполнение этой модели.

Презентация нового кроссовера Toyota на базе Yaris может состояться уже во второй половине текущего года.