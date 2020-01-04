ТОП-5 самых доступных иномарок в России на начало 2020 года

Журналисты портала Daily-Motor.Ru продолжают традиционную, ежемесячную рубрику, посвященную публикациям самых доступных предложений на российском авторынке в сегменте новых иномарок. На сей раз пришел черед начала нового года.

Самой дешевой иномаркой в РФ по состоянию на январь 2020 года по-прежнему остается седан Datsun on-DO, за который просят в начальной комплектации Access c двигателем на 87 лошадиных сил и 5-ступенчатой МКПП от 490 тысяч рублей.

Строчкой ниже, как и в декабре 2019, расположился еще один представитель бренда «Датсун» – хэтчбек mi-DO. Стоимость этой модели в том же варианте оснащения, что и его собрата on-DO, стартует с отметки в 555 тысяч рублей.

Третье и четвертое места данного рейтинга достались двум бюджетным собратьям из модельной линейке Renault – седану Logan и хэтчбеку Sandero, цена которых изменилась по сравнению с декабрем на 19 тысяч рублей. Отныне стоимость обоих моделей в начальной версии с 1,6-литровым двигателем на 82 лошадиные силы и «механикой» начинается от 596 тысяч рублей.

Замыкает пятерку самых дешевых иномарок в России по состоянию на начало 2020 года городской хэтчбек Ravon R2, стоимость базовой комплектации которого с 85-сильным бензиновым мотором и 4-ступенчатой АКПП, составляет от 646 тысяч рублей.

Ознакомиться со списком самых доступных иномарок в РФ по состоянию на декабрь 2019 года, составленным Daily-Motor.Ru, можно по ссылке.