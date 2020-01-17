Tesla готовится показать свой хетчбэк

Американская компания опубликовала в сети эскизы нового хетчбэка, о котором до сих пор не было никакой информации.

Если всмотреться в изображение, становится понятно, что фирма готовит к выходу новый компактный электрифицированный транспорт. Вероятнее всего его выпуск будет налажен на недавно открывшейся производственной площадке в Поднебесной. Однако, помимо китайского рынка, электрокар должен выйти и на другие, которые стратегически важны для американской компании.

Эксперты уже отметили, что новинка на эскизе очень напоминает Model Y. Но, машина получит укороченные передние и задние свесы, а также узкие фары и расширенные колёсные арки. Когда будет официальная презентация новинки – пока неясно. В тайне остаётся и её название.