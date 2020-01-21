Subaru сконцентрируется на электрокарах

Вчера представители японской автомобильной компании сообщили о том, что уже через 10 лет фирма будет заниматься производством автомобилей, оснащённых полностью электрифицированными силовыми агрегатами.

Президент компании отметил, что они поддерживают стремление властей сократить негативное влияние на окружающую среду, соответственно, считают правильным постепенный переход от традиционных ДВС к электрическим моторам. При этом, в компании отметили, что не собираются изменять своим традициям, поэтому с новым технологическим оборудованием транспортные средства всё равно будут получать полный привод.

Представители Subaru также рассказали, что согласно их внутренней статистике, через 10 лет около 40 процентов автомобилей, реализуемых по всему миру, будут работать за счёт гибридной силовой установки или электродвигателей.