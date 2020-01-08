«Старую» Toyota Camry превратили в 4-дверный седан GT86

В рамках предстоящей в этом месяце автомобильной выставки Tokyo Auto Salon 2020, посвященной большим образом наработкам тюнинеров, состоится презентация уникального автомобиля, разработанного командой NATS.

Речь идет о 4-дверной версии модели Toyota GT86, уникальность которой заключается в том, что построена она на базе старой Toyota Camry. По данным японских автомобильных СМИ, проект команды местного автомобильного колледжа «Нихон» близится к завершению, а сам автомобиль практически полностью готов к своему дебюту на автосалоне. Концепт-кар с индексом NATS LS86 представят уже 10 января в столице Японии.

Несмотря на спортивный дизайн приводить в движение LS86 будет простой 4-цилиндровый 2,5-литровый мотор на 157 лошадиных сил. Автомобиль оснастят специальным аэрообвесом и 19-дюймовыми колесными дисками, а также установят на концепт подвеску Tein Street Advance cooilover.