Стало известно, сколько будет стоить Aston Martin DBX в РФ

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Официальные представители премиального бренда рассказали, что новый кроссовер будет стоить от 14 миллионов 500 тысяч рублей. Первые поставки начнутся уже летом этого года. А до начала будущего года фирма планирует реализовать как минимум 50 экземпляров паркетников.

Напомним, что новый Aston Martin DBX будет работать на моторе объёмом в 4.0 литра, который имеет отдачу в 500 лошадиных сил. Силовой агрегат сочетается с коробкой автоматического типа на 9 ступеней. С места до первой сотни автомобиль добирается всего за 4.5 секунды, а максимальность скорость движения ограничена показателем в 291 километр в час.

В базовую модификацию входит адаптивная подвеска пневматического типа, а также система активного подавления кренов. Дорожный просвет будет регулироваться автоматически в пределах 5 сантиметров. Всё будет зависеть от условий, в которых находится кроссовер. Отметим, что сборка люксовых паркетников запущена в Южном Уэльсе. Сообщается, что в год фирма планирует выпускать с конвейера не менее 4 тысяч автомобилей.