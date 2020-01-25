Стало известно, когда в РФ покажут новый Hyundai Solaris

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Компания Hyundai представит обновленный седан Solaris для российского авторынка 17 февраля 2020 года. Как стало известно Daily-Motor.Ru, презентация автомобиля состоится в Санкт-Петербурге.

Новый «Солярис», по последним слухам, должен получить светодиодную головную оптику, зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания, новые бамперы, увеличенную радиаторную решетку и кожаный салон. Для задних пассажиров станут доступны дефлекторы обдува и USB-розетки.

Данных о том, какой окажется линейка двигателей обновленного Solaris, пока нет. Напомним, что дореформенная версия этой модели, сейчас продающаяся в России, комплектуется двумя бензиновыми атмосферными агрегатами на 1,4 и 1,6-литра, мощность которых составляет 100 и 123 лошадиные силы соответственно. Пару двигателям составляет 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат».