Стали известны цены на Changan CS35 Plus 2020 для РФ

Компания Changan определилась с ценами на кроссовер CS35 Plus 2020 модельного года для России. Прайс-лист на новый «паркетник» опубликовал портал «Цена-Авто».

Согласно информации, опубликованной аналитиками, по сравнению с автомобилями 2019 года выпуска стоимость кроссовера CS35 Plus 2020 модельного года увеличилась на 30 тысяч рублей.

Отныне цена стартовой комплектации Comfort составляет от 1 миллиона 109 тысяч 900 рублей. За «топовый» вариант исполнения под названием Luxe будут просить от 1 миллиона 249 тысяч 900 рублей.

Напомним, что кроссовер Changan CS35 Plus продается в России со 128-сильным двигателем на 1,6-литра. Связку ему составляет МКПП или «автомат».