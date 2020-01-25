Стала известна дата дебюта нового Kia Sorento

Фото: KCB

Корейское автомобильное издание «The Korean Car Blog» со ссылкой на собственные источники назвало дату премьеры нового Kia Sorento. Кроссовер должны показать уже 17 февраля. В этот же день автомобиль станет доступен для покупателей в Южной Корее в рамках предзаказов.

Техническая сторона нового «Соренто» пока держится в секрете. По последним данным, в моторную гамму кроссовера войдет семейство двигателей Smartstream с системой непрерывного изменения фаз продолжительности открытия клапанов (CVVD). Кроме того, новый Sorento предложат и в гибридных модификациях.

Фото: KCB

Фото: KCB

Судя по недавно появившимся в Сети фотографиям экстерьера и интерьера новинки, кроссовер получит более строгие линии кузова, решетку радиатора в фирменном стиле «нос тигра», другую цифровую «приборку», мультимедийную систему с широкоформатным сенсорным дисплеем и климат-контроль с сенсорным управлением.