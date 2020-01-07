Состоялся дебют Fisker Ocean

Поставки нового электрокара начнутся только через 2 года, тогда как официальная презентация состоялась в Лос-Анджелесе. Как оказалось, особенность авто стала возможность петь под караоке любимые песни прямо во время поездки.

Первые тизеры появились в сети более года назад. Разработчики давали весьма интригующие описания для автомобиля. Однако, сама презентация была далеко от грандиозной. Для мероприятия был выбран маленький зал, не было ни традиционного светового шоу, ни громкой музыки.

Отметим, что новинка не получила ожидаемого багажника под капотом. Более того, он и вовсе не открывается. Разработчик отметил, что владельцу авто просто незачем лезть туда, тем более, что жидкость для омывателя можно заливать через специальное отверстие. Что касается силовых характеристик, то эти данные пока держатся в тайне. Известно лишь, что топовая модификация может добраться до 100 километров в час менее, чем за 3 секунды. За автономность работы будет отвечать аккумулятор на 80 кВт в час. Этого хватит примерно на 450 километров пути.