Составлен ТОП-3 самых дешевых японских купе из 90-х

В 90-х в линейке практически каждого более-менее известного автопроизводителя имелся хотя бы один автомобиль в кузове купе. За счет этого сейчас на «вторичке» выбор таких машин весьма велик, причем по вполне доступной цене, правда не всегда в хорошем техническом и внешнем состоянии. Журналисты портала «Автоновости дня» составили тройку самых доступных японских купе из 90-х, которые сейчас можно приобрести на российском вторичном авторынке.

На первом месте в этом рейтинге расположился Toyota Corolla Levin (заглавное фото). Компактное 4-дверное купе, несмотря на принадлежность к достаточно скучному семейству «Королла», предлагала владельцам ощутить задорные ощущения при вождении. Лучшим выбором двигателей для Corolla Levin является 165-сильный 20-клапанный агрегат, с которым автомобиль разгонялся с места до первой «сотни» за 8 секунд. Существовали и другие, менее мощные версии этой модели, с которыми динамика купе не соответствовала его внешнему виду.

Второе место досталось модели Honda Prelude, дизайн которой неплохо выглядит и по сей день. Техническое оснащение купе также соответствует его внешности, поскольку под длинным капотом расположен 2,2-литровый двигатель VVTi. В стандартном исполнении мощность Prelude составляет 185 лошадиных сил, но существует и более производительная версия на 200 «лошадок». Обычный двигатель разгоняет купе «Хонды» с места до первой «сотни» за 7,5-секунд, а его форсированная версия делает это за 7 секунд.

ТОП-3 замыкает Mitsubishi Eclipse, который в своей время был, пожалуй, самым «раскрученным» японским спорткаром. Автомобиль часто светился не только в кино, но и даже в видеоиграх. В «базе» спорткупе второго поколения комплектовалось 2-литровым «атмосферником» на 150 «сил», но имелась и турбированная версия с отдачей в 220-230 л.с., с которым разгон с места до 100 км/ч занимал примерно 7,5-секунды.

Каждый из этих трех купе сейчас можно приобрести имея в кармане порядка 250-350 тысяч рублей, правда найти по настоящему «живые» экземпляры будет непросто.