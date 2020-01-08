Sony заявила о себе как автопроизводитель

Всемирная выставка электроники в Лас-Вегасе принесла нам немало сюрпризов. Одним из самых неожиданных стало то, что знаменитый производитель бытовой техники и электроники фирма Sony заявила, что отныне она готова покорять автомобильный рынок.

Так, на мероприятие фирма привезла шикарный электрокар, который получил название Vision-S. Новинка имеет кузов универсала. Однако, многие эксперты не считают, что компании нужно доводить авто до конвейера. Ведь практика показывает, что Sony – это не первый IT-гигант, который покусился на рынок автомобилей. Ранее такие попытки предпринимали крупнейшие фирмы, однако, ни одна из них так и не увенчалась успехом. Исходя из этого, эксперты полагают, что каждый всё-таки должен заниматься своим делом.

Справедливости ради, стоит отметить, что сам электрокар, показанный на выставке, фирма разработала не сама. Были привлечены весьма опытные партнёры, в частности, специалисты компаний Magna Steyr, Nvidia, Qualcomm и Bosch. Платформа позволяет заключать электрокар в кузов любой модификации. Силовая установка представляет собой два мотора с мощностью в 272 лошадиные силы. До первой сотни авто разгоняется за 4.8 секунды. Максимальная скорость движения составляет 240 километров в час.

По сути, Vision-S не показал ничего нового для общественности. Все решения уже использовались. Конечно, проект мог бы ждать успех, если бы уже сегодня электрокар можно было приобрести. Однако, фирма пока не называет даже приблизительных сроков старта конвейера. А значит, у этого электромобиля скорее всего не будет развития и он так и останется неожиданным шоукаром.