Seat Leon показали накануне премьеры

Фото: https://motor.ru/

В сети были опубликованы фотографии нового хэтчбека.

За несколько часов до официальной презентации был рассекречен автомобиль модели Seat Leon. И, эксперты полагают, что на фотографиях изображена машина в базовой модификации, тогда как на официальных тизерах фирма показывала усовершенствованные версии.

Ожидается, что новый автомобиль будет оснащаться светодиодной оптикой. Кроме того, в базовую версию войдут динамические указатели поворота. Задние фонари будут объёдинены элегантной светодиодной полосой.

Пока что нет подтверждённой информации по поводу технических характеристик автомобиля. Инсайдеры убеждены, то машина будет оснащаться силовыми агрегатами с мощностью от 90 до 245 лошадиных сил, которые свойственны для модели Volkswagen Golf, так как обе машины созданы на единой платформе. В заряженной модификации хэтч может получить мощность вплоть до 300 лошадиных сил. В салоне должна появиться цифровая приборная доска, а также контурная подсветка.