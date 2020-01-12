Самый дешевый кроссовер Hyundai получил ценник для США

Самая доступная модель в линейке SUV южнокорейской марки Hyundai – кроссовер Venue – вышла на североамериканский авторынок.

Автомобиль уже доступен для покупателей во всех дилерских центрах марки в трех комплектациях: SE, SEL и Denim.

В «базе» ценник кроссовера начинается от 17 тысяч 250 долларов (1 миллион 52 тысячи рублей). Стоимость средней версии стартует с отметки в 19 тысяч 250 долларов или 1 миллион 175 тысяч рублей по текущему курсу. За максимальное исполнение просят от 23 тысячи 270 долларов или 1 миллион 419 тысяч рублей.

Приводит в движение новый корейский «паркетник» безальтернативный 1,6-литровый мотор, выдающий 121 лошадиную силу при 153 Нм крутящего момента. Привод – передний, работающий в связке с вариатором.

Напомним, что в прошлом году кроссовер Hyundai Venue вышел в продажу в Индии и Южной Корее. Стоимость этой модели на индийском авторынке начинается от 650 тысяч рупий или 560 тысяч рублей по текущему курсу.