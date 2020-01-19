С любимыми не расставайтесь: автомобили, которые не продают 15 лет

Американский портал «IseeCars», проведя исследования на рынке, назвал автомобили, с которыми не спешат расставаться их владельцы.

В данный рейтинг вошли модели, которые не продают минимум 15 лет, то есть качественные и надежные. Поэтому не удивительно, что в лидерах оказались автомобили японских марок. В ТОП-16 вошли 11 автомобилей Toyota, еще четыре – Honda, а также один автомобиль Subaru.

Победителем этого ТОП-а стал вседорожник Toyota Highlander – 18,3% автомобилей, возраст которых составляет 15 лет и более, до сих пор находятся в эксплуатации у своих первых владельцев. На второй строчке идет минивэн Toyota Sienna – 15,5%. Тройку замыкает пикап Toyota Tacoma с показателем в 14,5 процента.

В ТОП-16 также вошли: Toyota Tundra, Subaru Forester, Toyota Tundra, Toyota RAV4, Honda Pilot, Honda CR-V, Toyota Prius, Toyota 4Runner, Honda Odyssey, Toyota Corolla, Toyota Camry, Honda Civic и Toyota Land Cruiser.