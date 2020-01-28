«Русский Прадо» получит новую 6-ступенчатую МКПП

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По мере того, как проект создания нового внедорожника «УАЗ» близится к завершению, в Сети появляется все больше подробностей относительно данной модели, известной в интернете под именем «Русский Прадо.

Согласно последней информации, опубликованной порталом «Автоброкер», внедорожник получит в оснащение новую 6-скоростную механическую трансмиссию, тем самым став первой моделью в линейке Ульяновского автозавода с такой коробкой передач. Сейчас данную МКПП тестируют с различными вариантами двигателей, в том числе со 180-сильным турбомотором.

Наличие шестой передачи в новой «механике» позволит не только улучшить динамику внедорожника, но и существенно снизить его расход топлива. Других подробностей по 6-ступенчатой МКПП для «Русского Прадо» пока нет. Известно лишь, что инженеры «УАЗ» сейчас подбирают максимально оптимальные калибровки для каждой связки агрегатов для будущей модели.

Напомним, что внедорожник «Русский Прадо» должен выйти в продажу в России во второй половине 2021 года. Автомобиль оснастят новой рамой, независимой передней подвеской, современным интерьером, новой головной оптикой и другими фонарями. В качестве топового двигателя для новинки выступит турбированный двигатель на 180 лошадиных сил.