«Русский Прадо»: названа дата выхода в продажу

Модернизированный внедорожник «УАЗ» Патриот, окрещённый представителями Ульяновского автоконцерна и журналистами «Русским Прадо», выйдет в продажу во второй половине 2021 года, а не в 2020-м, как предполагалось ранее, пишет портал «Автоброкер» со ссылкой на собственные источники.

Внедорожник получит два варианта турбированных двигателей, которые сейчас проходят ходовые испытания.

Автомобиль будет оснащён абсолютно новой рамой, независимой пружинной подвеской спереди и зависимой пружинной сзади. В арсенал внедорожника войдёт линзованная головная оптика и светодиодные задние фонари, о чем стало известно ранее по фотографиям из базы Роспатента.

В моторной линейке «Русского Прадо» ожидаются две версии бензиновых турбированных агрегатов рабочим объемом 2,3 литра, мощность которых составит 150 и 170 л.с. Кроме них для покупателей этой модели будут доступны также: 2,5-литровый атмосферный мотор на 145 «сил» и 2,2-литровый турбодизельный движок. Последний, к слову, устанавливается на Ford Transit.