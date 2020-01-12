Российский Kia Seltos – появились первые фотографии салона

Новый южнокорейский кроссовер Kia Seltos во всю готовится к выходу на российский авторынок. Сегодня портал Daily-Motor.Ru уже публиковал первые фотографии экстерьера этой модели, прибывшей в один из дилерских центров Kia в Москве.

Спустя некоторое время на портале «Seltos.Club» появились снимки интерьера российской версии «Селтоса». Фотографии были сделаны в стенах одного из дилеров, куда также накануне прибыл первый экземпляр Seltos, предназначенный для выставления в шоу-руме. Напомним, что сборка данной модели ведется на мощностях завода в Калининграде.

Судя по оснащению, автомобиль на фотографиях представляет собой комплектацию 2.0 Premium, в которой кроссовер оснащен светодиодной головной оптикой, комбинированной обивкой сидений, штатной магнитолой с дисплеем 10,25-дюйма, акустикой фирмы Bose, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя с кнопки.

В арсенал этой комплектации входят также передние и задние парктроники, обогрев и вентиляция сидений, адаптивный «круиз» и системы автоматического торможения, контроля мертвых зон и удержания в полосе движения.

Официальные продажи нового Kia Seltos в России, согласно информации Daily-Motor.Ru, должны стартовать в феврале-марте этого года.