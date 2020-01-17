Rolls-Royce показал в Москве кроссовер Cullinan Black Badge

Премиальная автомобильная марка продемонстрировала в России свой первый кроссовер модели Cullinan Black Badge.

Автомобиль с первого взгляда производит впечатление. Кузов имеет насыщенный чёрный окрас, а спереди красуется фирменная статуэтка. Добавляют некой таинственности различные детали кузова, выполненные чёрным хромом, включая ручку багажника и окантовку решётки радиатора.

Комплектацию подчёркивают шикарные диски на 22 дюйма. За ними виднеются спортивные тормозные механизмы, в которые входят суппорты красного цвета. В салоне преобладают такие материалы, как углепластик, кожа и шпон. Под капотом премиального кроссовера будет располагаться мотор на 6.85 литров, форсированный до 600 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автоматического типа на 8 ступеней.

Напомним, что продажи марки в прошлом году на территории России побили все рекорды. Впервые за историю россияне за год приобрели более двух сотен люксовых авто Rolls-Royce.