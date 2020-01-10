Renault выпустит новое поколение модели Sandero

Компания Dacia, принадлежащая марке Renault, приступила к тестам новой генерации своего городского хэтчбека Sandero. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии этой модели, сделанные очевидцами в ходе её обкатки на общественных дорогах.

Судя по снимкам, со сменой генераций новый «Сандеро» примерит на себя дизайн кроссовера Duster. Автомобили будут иметь схожие решетки радиатора и переднюю оптику. О внешнем облике кормы новинки судить пока сложно, поскольку эта часть кузова была закамуфлирована гораздо сильнее, чем передняя.

В технической стороне новинки уже имеется некоторая техническая информация. Хэтчбек спроектируют на новой платформе CMF-B, в то время как предшественник этой модели, продающийся сейчас в России, разработан на устаревшей архитектуре B0. За счет смены «тележки» новый «Сандеро» должен стать более безопасным и управляемым, а также позволит расширить моторную гамму современными двигателями альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Предполагается, что под капот автомобиля будут устанавливаться бензиновые и дизельные агрегаты на 90 и 95 лошадиных сил соответственно, а также 1,3-литровый бензиновый мотор Daimler на 130 «сил». Не исключено и появление гибридной модификации Sandero.