Renault Captur получил расход топлива всего в 1.5 литра

Состоялась официальная презентация электрифицированных автомобилей модели Renault Captur.

Отметим, что в основу машин были положены гибридные силовые установки модели E-Tech. В их состав входит мотор атмосферного типа на 1.6 литра, два электродвигателя. Стоит отметить, что двигатель внутреннего сгорания работает только во время движения, тогда как на холостых он отключается. Старт также происходит исключительно за счёт мощности электротяги.

Кроссовер оснащается аккумулятором на 9.8 кВт в час. Так, без подключения ДВС авто сможет проехать до 50 километров. Динамические характеристики пока держатся в тайне. Известно только, что силовая установка в кроссовере рассчитана на 210 лошадиных сил, а в качестве ДВС используется полуторалитровый агрегат. При этом сообщается, что в смешанном режиме езды на 100 километров пути автомобилю понадобится около полутора литров топлива.