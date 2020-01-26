Редкий удлиненный «Гелик» продают за 34 миллиона рублей

Фото: Autoseredin

На продажу в Германии выставлен внедорожник Mercedes-AMG G63 в редкой версии Big One. Автомобиль продает немецкий автосалон «Autoseredin». Удлиненный «Гелик» отличается от своего обычного собрата увеличенной колесной базой. Суммарно было выпущено всего 10 экземпляров такой модификации легендарного немецкого внедорожника.

Фото: Autoseredin

Презентация удлиненного «Гелендвагена» состоялась в 2017 году на автомобильной выставке в Женеве (Geneva Motor Show). Автомобиль спроектирован на базе предыдущей генерации Mercedes-AMG G63 и отличается от всех других Mercedes Gelandewagen удлиненным кузовом на 75 см. Созданием автомобиля занимались специалисты ателье FAB Speed.

Версия Big One помимо удлиненной колесной базы и кузова имеет ряд новшеств и в дизайне экстерьера и интерьера. В частности это другие боковые юбки, наличие массивных 23-дюймовых колесных дисков, а также отделка сидений из бежевой кожи с ромбовидным узором, разделенные передний и задний отсек специальной стенкой, оборудованной вентиляционными дефлекторами и мультимедийными планшетами.

Фото: Autoseredin

Фото: Autoseredin

Приводит в движение удлиненный «Гелик» 5,5-литровый битурбированный агрегат V8, мощность которого составляет 563 лошадиные силы.

Стоимость выставленного на продажу Mercedes-AMG G63 Big One составляет 499 тысяч 800 евро или 34 миллиона 200 тысяч рублей по текущему кусу. Заявленный пробег внедорожника равен всего 600 километрам.

Напомним, что в конце прошлого года в руководстве Daimler AG сообщали о планах по электрификации Mercedes Gelandewagen, который пополнит линейку электрических моделей EQ немецкой марки.