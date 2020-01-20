Раскрыты особенности новой Skoda Octavia

В конце осени прошлого года фирма начала сборку нового поколения популярных автомобилей модели Skoda Octavia. А сейчас стало известно, что модернизированная модификация с приставкой vRS совсем скоро может пополнить доступный выбор.

Если верить источнику, автомобиль получит двухлитровый мотор на бензине и аналогичный агрегат на дизеле с мощностью около 250 лошадиных сил. До первой сотни автомобиль сможет разогнаться за 6.5 секунд. Хотя, вероятно, что дизельная модификация останется с прежней мощностью в 181 лошадиную силу, чтобы мотор мог вписываться в жёсткие европейские экологические стандарты.

Помимо этого, ожидается появление гибридной модификации транспорта на основе мотора на 1.4 литра, который имеет мощность в 204 лошадиные силы. Только на электротяге двигатель сможет проехать до 50 километров пути. Форсированная модификация гибридной установки может получить суммарную отдачу в 250 лошадиных сил. Но эта информация является неподтверждённой. Премьера же новинки состоится в рамках Женевского автосалона.