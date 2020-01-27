Раскрыты характеристики электрокара от Ferrari

Фото: Новости высоких технологий — MediaSole

В сети появились данные, раскрытые в патентной документации.

Премиальный производитель запатентовал на территории Европы схему полноприводного спорткара, который будет оснащаться сразу четырьмя независимыми силовыми агрегатами. Каждый мотор будет отвечать за движение одного колеса.

Разработчики отмечают, что именно такая компоновка позволит наиболее эффективно реализовать систему управления вектором тяги, так как крутящий момент будет беспрерывно корректироваться.

Примечательно, что патентное ведомство отнесло новую заявку к группе гибридных транспортных средств. А это означает, что помимо электромоторов в автомобиле будет установлен и традиционный мотор внутреннего сгорания.

Справедливости ради, стоит отметить, что официальный патент ещё не является гарантией того, что первые электрокары Ferrari выйдут именно в такой модификации. Тем более, что не так давно представитель фирмы отметил, что уровень развития технологий для электрокаров слишком низок, поэтому бренд не спешит с реализацией этой идеи и планирует выпустить свой первый «электрический» суперкар не раньше, чем через 5 лет.