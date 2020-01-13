Продемонстрированы способности Ford Bronco на бездорожье

В калифорнийской пустыне проходят испытания нового внедорожника.

В сети было опубликовано видео, иллюстрирующее, насколько успешно новый автомобиль модели Ford Bronco способен преодолевать трудности бездорожья. Шестое поколение авто будет построено на базе платформы Т6, которая получит подвеску с двойными поперечными рычагами спереди, и рессорами сзади. Под капотом будет работать двигатель на 2.3 литра с мощностью в 271 лошадиную силу. Его комплектует коробка автомат на 109 ступеней.

Помимо этого, внедорожник может получить и усовершенствованную силовую установку. Речь идёт про мотор на 2.7 литра с мощностью в 329 лошадиных сил. О серийном дизайне авто пока известно крайне мало. Но информация должна быть раскрыта уже в скором времени.