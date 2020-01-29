Премиум-кроссовер Genesis GV80 получит два турбомотора

Genesis GV80. Фото: Genesis

Компания Genesis анонсировала появления в линейке двигателей своего премиального кроссовера GV80 двух новых силовых агрегатов. С выходом этой модели в Южной Корее в середине января автомобиль комплектовался безальтернативным 3-литровым турбодизелем на 278 лошадиных сил (588 Нм момента), но в скором времени, с выходом на рынок США, в гамму двигателей вседорожника войдет еще два бензиновых турбированных мотора.

В качестве базового выступит 2,5-литровый бензиновый турбоагрегат с отдачей в 305 лошадиных сил. Этот же двигатель будет предложен для седанов Kia K5 и Hyundai Sonata N Line, но с продольным расположением в подкапотном пространстве.

В «топовых» вариантах исполнения GV80 оснастят 3,5-литровым бензиновый битурбированный мотор V6, мощность которого составит 375 лошадиных сил.

Оба агрегата принадлежат к семейству Smartstream и оборудованы комбинированным впрыском топлива – во впускной коллектор и непосредственно в цилиндры. Связку бензиновым двигателям составит безальтернативная 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод может быть как задним, так и полным.

Первые экземпляры Genesi GV80 доберутся до дилеров в США этим летом. Примерно в это же время кроссовер должен доехать и до России, однако его моторная линейка для нашей страны пока не объявлена.