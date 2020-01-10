Представлен аналог нового Hyundai Santa Fe от Geely

Китайская Geely опубликовала на своих страницах в соцсетях первое официальное изображение нового 3-рядного кроссовера под названием HaoYue.

Длина автомобиля составляет 4830 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1780 мм, а размер колесной базы равен 2815 мм. Таким образом, по габаритам новый кроссовер Geely окажется сопоставим с новым Hyundai Santa Fe. Новинка будет доступна для китайских покупателей как в 6-местном, так и 7-местном исполнениях.

В моторной гамме нового Geely HaoYue значится два двигателя на выбор: 1,5-литровый турбомотор на 177 лошадиных сил и 1,8-литровый агрегат на 184 «скакуна». Привод может быть как передним, так и полным.

В арсенал нового кроссовера «Джили» войдут: адаптивный «круиз», панорамная крышка, светодиодная головная оптика и система автоматического торможения.

Официальная презентация нового кроссовера HaoYue от Geely должна состояться уже в ближайшие несколько недель. Продавать новинку пока будут исключительно в «Поднебесной».