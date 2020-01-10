Появились данные про Geely Coolray для России

Не так давно в отечественной базе данных профильного ведомства появились данные о получении ОТТС для модели Geely SX11. Как оказалось, у нас она будет продаваться под маркетинговым именем Coolray. Регистрация модели была оформлена ещё в середине осени прошлого года. А значит, вполне вероятно, что модель поступит в продажу уже в скором времени.

Согласно документации, к дилерам авто поступит с полуторалитровым мотором на 150 лошадиных сил. Альтернативой станет форсированный силовой агрегат на 177 лошадиных сил. При этом, разработчики рассказали, что авто сможет ездить на бензине марки АИ-92. С моторами будет сочетаться роботизированная коробка передач на 7 ступеней.

В комплектацию войдут несколько подушек безопасности, датчик контроля давления в шинах, а за отдельную плату может быть установлен круиз-контроль. Продажи ориентировочно стартуют в первом квартале текущего года. Но цены пока держатся в тайне.