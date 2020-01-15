Польша оштрафовала компанию Volkswagen

Немецкий автомобильный производитель никак не может покончить со скандалами, связанными с махинациями относительно данных о вредных выбросах их продукции.

Так, профильное ведомство Польши выписало Volkswagen штраф размером в 31 миллион 600 тысяч долларов. Причиной тому послужило доказательство, что фирма намеренно вводила своих покупателей в обман, указывая неверные данные выбросов.

Отметим, что первые скандалы относительно дизельгейта начались 5 лет назад. Именно тогда удалось доказать, что фирма намеренно устанавливала программное обеспечение, которое показывало ошибочные данные о содержании вредных веществ в выхлопе. Общая сумма, на которую оштрафовали фирму, составляет 90 миллионов долларов. Более того, компании пришлось отозвать около 11 миллионов автомобилей для замены ПО.