Показаны первые официальные фото нового Genesis GV80

В сети были опубликованы первые изображения автомобиля модели Genesis GV80. Стоит отметить, что его особенностью стало продольное расположение силового агрегата. Старт продаж на домашнем рынке уже начался, тогда как до глобального рынка, включая отечественный, новинка доберётся уже через несколько месяцев.

Отметим, что дочерний бренд южно-корейского гиганта пока что не может похвастаться большими успехами ни на домашнем, ни на глобальном рынках. Конкуренты по всем показателям обходят Genesis. Так, в прошлом году в Америке было продано всего 19 тысяч машин, тогда как у немецких конкурентов этот показатель в 10 и даже 20 раз больше. В России в прошлом году было реализовано около 2 тысяч единиц авто этой марки. И, чтобы встать на один уровень с прямыми конкурентами, бренду нужно расширять модельный ряд и сконцентрироваться на сегменте кроссоверов.

Впервые концепт паркетника был показан 2 года назад. Теперь все мы можем увидеть, как на самом деле будет выглядеть серийная модификация GV80. Технические характеристики пока держатся в тайне. Известно лишь, что паркетник получит двигатель с продольной установкой, задний привод и возможность подключения полного, а в салоне будет располагаться 3 ряда сидений.