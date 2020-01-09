Планируется отзыв 10 000 000 машин из-за взрыва подушек безопасности

Стало известно о том, что эпопея по поводу взрыва подушек безопасности не окончена. На этот раз программа по отзыву автомобилей коснётся 14 автомобильных брендов.

Представители профильного департамента Америки сообщили о финальной волне отзывов транспортных средств, которая связана с некачественными подушками безопасности. Ситуация коснулась крупнейших производителей мира, включая такие фирмы, как Audi, GM, Mazda, Ferrari, Subaru, Ford и прочие.

Пока что точно неизвестно, сколько именно машин будут отозваны с рынка. Однако, уже ясно, что их количество составит около 10 миллионов экземпляров. Хотя, некоторые компании уже запустили собственные акции по отзыву. Так, в Subaru сообщили, что отзывают около 500 тысяч машин, чтобы протестировать подушки безопасности.

Виновником же всех этих неприятностей является компания Takata. Именно она занимается изготовлением эйрбэгов. По причине дефектов уже погибло 2 человека, а количество пострадавших насчитывает несколько десятков. Ситуация критическая, поэтому грядут громкие судебные разбирательства.