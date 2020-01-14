Peugeot запатентовал в России лифтбек 508

В профильной базе данных было опубликовано изображение нового лифтбека французской компании, который в скором времени поступит на российский рынок.

Сообщается, что машина стала намного компактнее актуальной модификации авто 508. Длина сократилась вплоть до 4 метров 75 сантиметров, что на 13 сантиметров меньше по сравнению с авто первого поколения. Высота автомобиля также сократилась на 6 сантиметров.

На европейском рынке лифтбек будет продаваться с широким набором функционала. В частности, пользователи смогут насладиться работой сидений, оснащённых электроприводными установками и массажёрами. Помимо этого, в салоне будет работать качественная аудиосистема, а также круиз-контроль адаптивного типа. Дополнительный комфорт обеспечат камеры кругового обзора.

Под капотом новинки может работать три мотора: бензиновый агрегат на 1.6 литра, а также турбодизельные моторы на полтора и два литра. Двигатели сочетаются с коробками автомат на 8 ступеней или механикой на 6 ступеней.