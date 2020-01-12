Первые Kia Seltos уже у дилеров в России. Фото

Первые товарные экземпляры кроссоверов Kia Seltos начали добираться до российских дилеров. Накануне на форуме «Kia Seltos Клуб Россия» появились первые фотографии этого «паркетника», судя по которым автомобили постепенно начинают поступать в распоряжение официальных дилерских центров «Киа» в стране.

Напомним, что производство Kia Seltos для России ведется на мощностях предприятия «Автотор» в Калининграде. Кроссовер предложат покупателям с 1,6 и 2-литровыми бензиновыми моторами. Мощность первого составит 121 и 123 лошадиные силы, а второго –149 «скакунов». Кроме них для покупателей будет доступен 1,6-литровый бензиновый турбомотор на 177 «сил».

Связку базовому агрегату составит 6-ступенчатая МКПП, АКПП или вариатор, а турбированному двигателю будет положен «робот» с двойным сцеплением. Версии с атмосферными моторами можно будет приобрести как с передним приводом, так и полным, в то время как турбированная модификация Seltos будет доступна только в полноприводном исполнении.

Полноценный прайс на новый «Селтос» для России пока не объявлен, но известна цена одной комплектации – Luxe. В ней с 2-литровым мотором на 149 лошадиных сил, вариатором и передним приводом стоимость кроссовера составит от 1 миллиона 349 тысяч рублей.