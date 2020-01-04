Первое поколение Mazda CX-5 получило раллийную версию

Компания Mazda анонсировала дебют новой версии своего популярного кроссовера CX-5, которую планируется показать в рамках автосалона в Токио уже 10 января. Разработкой прототипа, представляющего раллийную вариацию модели Mazda CX-5, занимались студенты Автомобильного колледжа японского городка Нихон.

Не стоит путать автосалон в Токио с международным Токийским автосалоном, который проводится раз в два года в ноябре. На грядущей выставке, как правило, показывают не новые модели, а различные тюнинг-проекты.

Раллийный кроссовер спроектирован на базе первого поколения CX-5. Отличаться от стокового «паркетника» первой генерации его тюнинг-версия, выполненная по мотивам легендарной гонки «Париж-Дакар», будет в первую очередь доработками кузова, в числе которых значатся: заваривание задних дверей, замена стекол металлическими панелями, замена бамперов на стальные поперечины, монтаж каркаса безопасности, установка щитов для защиты двигателя и трансмиссии снизу, а также установка на месте багажника стального ложемента для «запаски». Составные колесные диски кроссовера обуют в высокопрофильные внедорожные покрышки фирмы Toyo.

Принимать участие в раллийных соревнованиях тюнинг-версия Mazda CX-5 конечно же не будет, поскольку данный проект в первую очередь ориентирован на студенческий практикум. Кроме того, выполненных доработок явно недостаточно для того, чтобы заявлять для участия автомобиль в каких-то профессиональных автогонках.