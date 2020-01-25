Переговоры Хэмильтона с Mercedes забуксовали?

Фото: Mercedes-Benz

Как известно, контракт шестикратного чемпиона Формулы 1 Льюис Хэмильтона истекает в конце 2020 года и британец склоняется к тому, чтобы продлить свое соглашение с Mercedes-Benz, учитывая, что до этого свои контракты с нынешними командами пролонгировали на долгий срок Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.

По информации итальянского агентства Corriere dello Sport, переговоры Хэмильтона с Mercedes продвигались весьма успешно до последнего времени, но британец запросил зарплату, размер которой за сезон составляет 60 миллионов евро. И все было бы хорошо, но согласно последнему курсу Daimler, оглашенному ранее руководителем концерна Олой Каллениусом, компания возьмет цель на экономию. Так что зарплата для Хэмильтона в 60 миллионов евро в год будет для концерна неподъемной.

Стороны определенно продолжат искать компромисс, но это затянет достижение соглашения на более долгий срок, чем предполагалось ранее.