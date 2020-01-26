Опубликованы изображения новых Skoda Octavia RS и Octavia Scout

Skoda Octavia RS. Фото: OctaviaClub

В Сети появились изображения двух новых моделей Skoda – «заряженной» Octavia RS и «вседорожной» Octavia Scout. Внешний облик новых модификаций «Октавии» был слит в интернет через превью фирменной мультимедийной системы Colombus. Узнав об утечке представители «Шкоды» решили, что пора назвать и дату официальной презентации новинок.

«Заряженная» Skoda Octavia RS получит оригинальные бамперы, тормозные суппорты, выкрашенные в красный цвет, прямоугольные патрубки выхлопа, колесные диски специального дизайна и компактный спойлер.

Skoda Octavia RS. Фото: OctaviaClub

Что касается кросс-версии Octavia Scout, то её отличительной чертой стал увеличенный клиренс, наличие защитного пластикового обвеса вдоль нижней кромки кузова, серебристые накладки на бамперах и полноприводная трансмиссия.

Skoda Octavia Scout. Фото: OctaviaClub

Skoda Octavia Scout. Фото: OctaviaClub

Презентация обеих моделей состоится 3 марта на автомобильной выставке в Женеве (Geneva Motor Show-2020).