Опубликованы фото преемника старейшего автомобиля Mercedes-Benz

Фото: Motor1

Несмотря на то, что модель SL от Mercedes-Benz нельзя назвать одной из самых популярных в линейке марки, автомобиль, как минимум, доживет до следующего поколения, причем появится оно уже в начале этого десятилетия.

Американское издание «Motor1» опубликовало шпионские фотографии новой генерации SL, судя по которым автомобиль может вновь получить тканевую крышу. Предположения относительно этого появились с учетом недостаточного места для складывания металлического верха, отсутствие которого можно заметить на снимках.

Кроме того, не исключен переход кабины нового SL на схему 2+2, во что, в действительности, сложно поверить, с учетом компактности автомобиля на фотографиях.

Фото: Motor1

Ранее руководитель AMG-подразделения Тобиас Мёрс обещал, что новый SL будет «гораздо спортивнее», чем предшественник, выливаясь в «идеальный компромисс между динамикой вождения и комфортом».