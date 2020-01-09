Опубликована информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Компания Toyota, готовящаяся к запуску в производство нового поколения внедорожника Land Cruiser 300, рассказала некоторые технические подробности относительно этой новинки.

По информации, опубликованной автопроизводителем, в базовом варианте оснащения внедорожник получит под капот 3,5-литровый агрегат на 450 лошадиных сил, связку которому составит АКПП и система полного привода.

Автомобиль также будет доступен для покупателей и в гибридной модификации с агрегатом на базе 3,4-литрового мотора. Суммарная отдача такой версии Land Cruiser 300 составит 420 лошадиных сил. Силовую установку позаимствуют у модели Lexus LS 500h.

Дата дебюта, цены и другие технические подробности относительно нового поколения популярного японского внедорожника пока держатся в секрете.