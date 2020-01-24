Опубликован тизер нового Cadillac Escalade

Фото: Cadillac

В интернет «утек» первый тизер нового поколения внедорожника Cadillac Escalade. Официальный дебют этой модели состоится уже 4 февраля в рамках специального мероприятия. Автомобиль должны показать в короткометражном фильме «Гимн», режиссером которого выступит режиссер Сайк Ли.

На тизерном изображении можно заметить переднюю часть нового Escalade, оснащенную массивной решеткой радиатора, зауженной головной оптикой и длинными вертикальными светодиодными ДХО.

Автомобиль в новой генерации оснастят уникальным 38-дюймовым OLED-дисплеем, который должен стать самым большим подобным серийным экраном во всей автомобильной индустрии.

Техническая информация о новой генерации Cadillac Escalade пока держится в секрете. По слухам, внедорожник лишится неразрезного моста, получив независимую заднюю подвеску.

В моторную линейку автомобиля должен войти 6,2-литровый агрегат V8, выдающий 426 лошадиных сил при 621 Нм пикового вращающего момента. Не исключено появление в гамме двигателей и 6,2-литрового компрессорного 8-цилиндрового агрегата от Chevrolet Camaro ZL1, а также полностью электрической версии.