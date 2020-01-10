Opel Insignia получит новую коробку передач

Обновлённая трансмиссия будет доступна только для модификаций с моторами на 2.0 литра.

В рамках Брюссельского автосалона состоялась презентация обновлённого автомобиля модели Opel Insignia. Самым главным нововведением стало появление девятиступенчатой коробки автомат, которая пришла на смену трансмиссии на 8 ступеней. Отметим, что в такой модификации машины будут выходить только с двухлитровыми силовыми агрегатами, которые в стандартной версии имеют мощность в 200 лошадей, а в спортивной – 230 лошадиных сил.

За счёт внедрения новых технологий, удалось сократить расход топлива на 18 процентов. В оснащении появилась качественная камера заднего вида, а также несколько вариантов мультимедийных установок.

Напомним, что марка покинула отечественный рынок 5 лет назад, но в конце прошлого года приняла решение о возвращении. Хотя, новую Insignia пока продавать у нас не собираются.