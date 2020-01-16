«Очень дорого»: «топовый» Kia Seltos для РФ оценен в 1,8 млн рублей

Компания Kia готовится к выводу на российский авторынок своего нового кроссовера Seltos, фотографии которого на днях были опубликованы в том числе и нашим изданием в момент прибытия первой партии этой модели к официальным дилерам. Производство новинки ведется на мощностях завода «Автотор» в Калининграде.

Официальный прайс на новый Seltos пока не объявлен. Исключением является только одна – средняя версия Luxe. Её стоимость составит 1 миллион 349 тысяч 900 рублей. В ней «Селтос» будет переднеприводным, оснащенным 2-литровым двигателем на 149 «сил», камерой заднего вида, парктрониками, климат-контролем и мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

Накануне на форуме «Seltos Club» появилась информация о стоимости Kia Seltos в максимальной комплектации. Согласно этим данным, полученным источником от представителей российского офиса «Киа», ценник «топовой» версии «Селтос» окажется отнюдь не бюджетным, составив 1 миллион 804 тысячи 900 рублей, что соответствует начальным ценам на кроссоверы классом выше. Такой автомобиль будет оснащен 2-литровым бензиновым атмосферным двигателем, работающим в связке с вариатором и системой подключаемого полного привода.