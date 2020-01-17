Объявлена дата выхода нового Toyota Harrier

Японская Toyota готовит к выходу в продажу новое поколение Toyota Harrier, нынешняя генерация которого продается уже семь лет. Согласно информации, опубликованной японским авторитетным изданием BestCarWeb, премьера нового Harrier состоится уже в мае этого года.

Судя по фотографиям, опубликованным в СМИ, новый Toyota Harrier 2020 получит купеобразный кузов с динамичным силуэтом. Автомобиль увеличится в размерах. Его длина составит 4800 мм, а колесная база – 2750 мм. За счет прибавки в габаритах кроссовер предложат в 3-рядной модификации.

Новая генерация Toyota Harrier спроектирована на платформе Lexus RX. Под капот вседорожника установят 2-литровый атмосферный двигатель, а также 2-литровый турбомотор. Кроме них кроссовер предложат и в гибридном исполнении на базе 2,5-литрового ДВС.

Предварительная стоимость новинки составляет 3 миллиона 500 тысяч иен или 1 миллион 960 тысяч рублей по текущему курсу.

