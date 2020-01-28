Объявлена дата дебюта в РФ кроссовера Changan CS75 FL

Changan CS75 FL. Фото: Changan

Китайская автомобильная марка Changan назвала дату презентации в России нового кроссовера CS75 FL. Напомним, что эта модель является рестайлинг-версией модели CS75. Официальный дебют новинки состоится 16 февраля в рамках «Матча Всех Звёзд» на «ВТБ Арене».

Новый Changan CS75 FL получит под капот 1,8-литровый двигатель на 150 лошадиных сил, работающий в связке с 6-диапазонной автоматической трансмиссией фирмы Aisin. Автомобиль частично сменит дизайн экстерьера, в котором изменятся конструкции бамперов, решетки радиатора и головной оптики.

В интерьере кроссовера ожидается появление более современной мультимедийной системы, виртуальной приборной панели и электронного стояночного тормоза.

На первых порах новый СS75 FL будет продаваться в России параллельно с актуальной на сегодняшний день версией CS75.