Обновленный внедорожник Toyota Fortuner «выкатили» на тесты

Японская Toyota приступила к тестовым испытаниям обновленной версии внедорожника Fortuner. Презентация рестайлинговой модификации этой модели запланирована на весну этого года.

Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии нового Fortuner, сделанные на дорогах Таиланда, судя по которым внедорожник с обновлением обзаведется другими бамперами, видоизмененной головной оптикой, переработанной радиаторной решеткой и другими задними фонарями. Информации о том, как после рестайлинга изменится интерьер этой модели – пока нет.

В моторную линейку новинки должны войти прежние двигатели. В России, напомним, Toyota Fortuner продается с 2,8-литровым турбодизельным агрегатом на 177 лошадиных сил и 6-диапазонным «автоматом», а также с 2,7-литровым «атмосферником» на 166 «сил», работающим как в связке с 6-скоростной АКПП, так и 5-ступенчатой «механикой». Привод – только полный.

Цены на обновленный Toyota Fortuner объявят ближе к старту его продаж. За дореформенную версию этой модели, сейчас доступную в России, просят от 2 миллионов 172 тысяч рублей.