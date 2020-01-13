Обновленный седан и хэтчбек Skoda Rapid показали на «живых» фото

Официальный дебют обновленной версии седана и хэтчбека Skoda Rapid состоится уже в первом квартале этого года. Накануне в китайских СМИ появились первые «живые» фотографии новинки в двух кузовах.

В России в декабре дебютировал новый лифтбэк Rapid, но, судя по выложенным снимкам, китайский седан несколько отличается от российского «Рапида», в том числе по другой оптике, иной решетке радиатора и бамперам. При этом дизайн хэтчбека Skoda Rapid для КНР оказался таким же, как у европейской 5-дверки Skoda Scala.

Техническое оснащение седана и хэтчбека Rapid для «Поднебесной» уже известно. Автомобили будут комплектоваться прежним 1,5-литровым двигателем на 110 лошадиных сил, сочетающимся с 5-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным «автоматом».

Напомним, что в России лифтбэк Skoda Rapid оснащается 1,6-литровым «атмосферником» на 90 или 110 лошадиных сил, а также 1,4-литровым турбированным 125-сильным агрегатом. Для первого положена «механика» или «автомат», а для второго доступен только 7-диапазонный «робот» DSG7. Стоимость Skoda Rapid 2020 в РФ начинается с отметки в 829 тысяч рублей.