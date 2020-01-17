Обновленный Mitsubishi Pajero Sport для России не получит «дизеля»

В Сети появилось Одобрение типа транспортного средства обновленного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Согласно документу рестайлинговый «Паджеро Спорт» для России не получит дизельного двигателя – в ОТТС оказан только бензиновый 6-цилиндровый агрегат.

Таким образом, приобрести новый Mitsubishi Pajero Sport можно будет с безальтернативным 3-литровым 209-сильным мотором, сочетающимся с 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Напомним, что официальный дебют обновленного Mitsubishi Pajero Sport состоялся в июле прошлого года. Пока внедорожник доступен только для покупателей Австралии и Тайланда, но в скором времени доберется и до России. При этом производить автомобиль для РФ будут на предприятии в Калуге.

Сейчас в России продается деформенный Pajero Sport, который доступен для покупателей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Стоимость первой версии начинается от 3 миллионов 17 тысяч рублей, а второго – от 2 миллионов 469 тысяч рублей.